Обамеянг может уехать в другой чемпионат

Форвард “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает поиски нового места работы.

По информации журналистов The Telegraph, габонский нападающий может перейти в турецкий чемпионат.

В услугах звездного игрока заинтересован местный "Галатасарай".

Сейчас стороны находятся на стадии активных переговоров.

Обамеянг присоединился к "Челси" в 2022 году. В прошлом сезоне он провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив один гол.