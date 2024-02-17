Нужно играть все 90 минут, а не только один тайм. Гвардиола оценил выступление против Челси
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Челси (1:1) в 25-м туре Премьер-лиги.
«Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первом тайме мы играли не в нашем ритме, а во втором тайме мы улучшили все аспекты. Это была действительно хорошая игра в нашем исполнении, но мы не смогли победить.
Мы играли хорошо и создали много моментов. Мы должны были забивать, потому что мы были так близки, но имеем что имеем. Чтобы выигрывать у команды такого уровня, нужно играть на уровне все 90+ минут, а не один тайм. Сегодня этого не произошло.
Мы продолжим во вторник. Никто [больше] не играет, потому что мы были в Саудовской Аравии, чтобы выиграть там клубный чемпионат мира, [и мы] пытаемся восстановиться и сыграть хорошую игру», - сказал Гвардиола.
После сегодняшней ничьи команда Гвардиолы с 53 очками осталась на третьей позиции. По потерянным очкам Горожане опережают в таблице Арсенал, но отстают на один пункт от Ливерпуля.
Во вторник, 20 февраля, Голубые сыграют перенесённый матч 18-го тура против Брентфорда.