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Нужно играть все 90 минут, а не только один тайм. Гвардиола оценил выступление против Челси

Новости футбола Вчера, 16:35
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Нужно играть все 90 минут. Гвардиола оценил выступление против Челси Нужно играть все 90 минут. Гвардиола оценил выступление против Челси

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Челси (1:1) в 25-м туре Премьер-лиги.

«Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первом тайме мы играли не в нашем ритме, а во втором тайме мы улучшили все аспекты. Это была действительно хорошая игра в нашем исполнении, но мы не смогли победить.

Мы играли хорошо и создали много моментов. Мы должны были забивать, потому что мы были так близки, но имеем что имеем. Чтобы выигрывать у команды такого уровня, нужно играть на уровне все 90+ минут, а не один тайм. Сегодня этого не произошло.

Мы продолжим во вторник. Никто [больше] не играет, потому что мы были в Саудовской Аравии, чтобы выиграть там клубный чемпионат мира, [и мы] пытаемся восстановиться и сыграть хорошую игру», - сказал Гвардиола.

После сегодняшней ничьи команда Гвардиолы с 53 очками осталась на третьей позиции. По потерянным очкам Горожане опережают в таблице Арсенал, но отстают на один пункт от Ливерпуля.

Во вторник, 20 февраля, Голубые сыграют перенесённый матч 18-го тура против Брентфорда.

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