Нужно играть все 90 минут, а не только один тайм. Гвардиола оценил выступление против Челси

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Челси (1:1) в 25-м туре Премьер-лиги.

«Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первом тайме мы играли не в нашем ритме, а во втором тайме мы улучшили все аспекты. Это была действительно хорошая игра в нашем исполнении, но мы не смогли победить.

Мы играли хорошо и создали много моментов. Мы должны были забивать, потому что мы были так близки, но имеем что имеем. Чтобы выигрывать у команды такого уровня, нужно играть на уровне все 90+ минут, а не один тайм. Сегодня этого не произошло.

Мы продолжим во вторник. Никто [больше] не играет, потому что мы были в Саудовской Аравии, чтобы выиграть там клубный чемпионат мира, [и мы] пытаемся восстановиться и сыграть хорошую игру», - сказал Гвардиола.