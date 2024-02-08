Лидер Реала возобновил тренировки в общей группе. Он сможет сыграть с Жироной
Новости футбола Вчера, 15:49
Лидер Реала возобновил тренировки в общей группе. Он сможет сыграть с Жироной
Вингер Реала Винисиус Жуниор в четверг, 8 февраля, тренировался в общей группе мадридской команды.
Бразилец испытывал проблемы со спиной из-за чего несколько дней занимался по индивидуальной программе. Ожидается, что вингер сможет принять участие в важнейшем матче против Жироны.
Ранее мы сообщали, что основной защитник Реала восстановился после травмы и сможет сыграть в главном матче сезона.
В текущем сезоне 23-летний Винисиус сыграл 20 матчей за Бланкос во всех турнирах. На счету футболиста 11 голов и 5 ассистов.
Реал с 58 очками в активе лидирует в Ла Лиге, но сенсационная Жирона отстает лишь на два очка.
В субботу, 10 февраля команды сойдутся в битве за первую строчку чемпионата. Начало встречи - в 18:30 по центральноевропейскому времени.
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