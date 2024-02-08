Реал Мадрид — Жирона прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.66 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги состоится поединок между Жироной и Реалом. Встреча пройдет в Мадриде в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.

Реал Мадрид

Подопечные Анчелотти в нынешнем сезоне считаются главным претендентом на победу в Ла Лиге. Барселона и Атлетико позади, а конкуренцию «сливочным» навязывает только Жирона. Однако мало кто верит в сказку команды Мичела.

Лобовой матч против каталонцев, возможно, станет одним из решающих в борьбе за титул. В любом случае все руках мадридской команды и зависит только от футболистов Реала.

Жирона

В текущем чемпионате каталонцы и так уже прыгнули выше головы. Команда впервые в своей истории имеет шанс пробиться в Лигу чемпионов УЕФА, а этот сезон уже точно лучший в скромной истории команды.

Откровенно говоря, совсем не верится в то, что Жирона сможет претендовать на победу в Ла Лигу до самого завершения чемпионата. Однако в одном конкретном матче Довбик и компания точно в состоянии преподнести сюрприз. К слову, команде в следующей игре не сможет помочь целый ряд основных игроков, а также дисквалифицирован главный тренер.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не пропустил лишь в одном из последних восьми поединков.

Каталонцы в последних двух играх забили лишь один гол.

Матч первого круга закончился разгромной победой Реала — 3:0.

Реал Мадрид — Жирона Прогноз

Хозяева будут фаворитами, однако можно предположить, что гости смогут продемонстрировать привычный атакующий футбол и попробуют отобрать очки у Реала. В связи с этим неплохо смотрится ставка на обмен голами.

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