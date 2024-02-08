Основной защитник Реала сможет сыграть в главном матче сезона

Основной центральный защитник Реала Антонио Рюдигер успел восстановиться к одному из важнейших матчей сезона против Жироны.

Как сообщает журналист Эду Агирре, немецкий футболист возобновил тренировки в общей группе. На данный момент его участию ничего не угрожает.

Рюдигер пропустил минувший матч Ла Лиги против Атлетико (1:1), а на его позиции играл номинальный правый защитник Дани Карвахаль.

В текущем сезоне на счету Рюдигера 2 гола и 1 ассист в 30 матчах во всех турнирах.

Реал с 58 очками в активе лидирует в Ла Лиге, но сенсационная Жирона отстает лишь на 2 очка.