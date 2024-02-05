Легенду Ливерпуля взбесило поведение капитана Арсенала после победы

Эксперт Sky Sports и легенда Ливерпуля Джейми Каррагер был взбешен поведением капитана Арсенала Мартина Эдегора после вчерашней победы “канониров” над мерсисайдцами 3:1.

После матча норвежский полузащитник решил прямо на поле сфотографировать клубного фотографа Стюарта Макфарлена, который трудится в Арсенале уже 34 года.

“Просто уйди в туннель. Ты выиграл игру, вы снова в гонке. Это лишь три очка. Просто иди в туннель”, – негодовал Каррагер в эфире.

После победы над Ливерпулем Арсенал поднялся на второе место. Команда Микеля Артеты отстает от Ливерпуля на 2 очка.