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Матч грубых индивидуальных ошибок. Арсенал побеждает Ливерпуль и возвращается в гонку за титулом

Новости футбола 04 фев 2024, 13:30
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Матч грубых индивидуальных ошибок. Арсенал побеждает Ливерпуль и возвращается в гонку за титулом Матч грубых индивидуальных ошибок. Арсенал побеждает Ливерпуль и возвращается в гонку за титулом

Арсенал на Эмирейтс принимал Ливерпуль в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Команды начали матч осторожно. Первый опасный момент возник на исходе 10 минут игры: канониры вырвались в контратаку, но Сака ударил головой мимо ворот после навеса Мартинелли. На 14 минуте англичанин был уже точен и вывел свою команду вперед, точно сыграв на добивании после удара Хаверца.

После этого Арсенал отдал мяч Ливерпулю, играя на контратаках. Ливерпуль отыгрался в компенсированное к первому тайму время, забив курьезный и нелогичный гол. Диас после индивидуальной ошибки Салиба в борьбе протолкнул мяч вперед, а тот рикошетом от Габриэля влетел в ворота Райи.

Начало второй половины игры было уже за Ливерпулем. Казалось, что ближе к голу именно команда Юргена Клоппа, но мерсисайдцы отдали должок фортуне, допустив и свою грубую ошибку в защите. Ван Дейк и Алиссон не разобрались в простой ситуации, чем воспользовался Мартинелли, который вывел хозяев вперед второй раз за матч.

В оставшееся время Ливерпуль владел территориальным преимуществом, но создать чего-то по-настоящему опасного у ворот Райи не смог. При этом Красные заканчивали матч в меньшинстве - вторую желтую получил Конате.

Но последнее слово сегодня осталось за Арсеналом: Троссар вырвался на свидание с Алиссоном и нанес несильный удар, но бразильский голкипер допустил еще одну ошибку, пропустив мяч между ног.

Команда Микеля Артеты набрала 49 очков и поднялась на вторую строчку. Канониры отстают от сегодняшнего соперника, лидирующего в таблице, на два очка. Лондонская команда опережает на три балла Манчестер Сити, но у Горожан остается две игры в запасе.

АПЛ, 23-й тур
Арсенал - Ливерпуль - 3:1
Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссар, 90+2 - Габриэль, автогол, 45+3
Удаление: Конате, 88 (второе предупреждение)

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