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"Ливерпуль был сам не свой". Мнение экспертов после матча с Арсеналом

Новости футбола 04 фев 2024, 14:09
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Ливерпуль был сам не свой". Мнение экспертов после матча с Арсеналом "Ливерпуль был сам не свой". Мнение экспертов после матча с Арсеналом

В центральном матче 23-го тура АПЛ Арсенал на домашнем стадионе уверенно обыграл Ливерпуль (3:1).

После игры легенда мерсисайдцев и эксперт Sky Sport Джейми Каррагер отметил, что победа Канониров вполне заслуженная, а Ливерпуль был бледной тенью самого себя.

«Арсенал заслужил победу. Ливерпуль вообще не сражался сегодня.

Но я не думаю, что Ливерпулю стоит слишком беспокоиться. Это не тот Ливерпуль, который мы видели в последнее время, но у них есть еще четыре матча Премьер-лиги, прежде чем они сыграют с Манчестер Сити, и все из них можно выиграть. Если они это сделают, эта игра будет забыта. Если они хотят выиграть титул, им нужно обыграть Манчестер Сити дома».

Отдает должное Канонирам и легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин, отметив правильную реакцию команды на пропущенный гол.

«В прошлом сезоне были вопросы к Арсеналу, их силе, психологической стойкости и тому, как команда справляется с давлением.

Они хорошо восстановились [после гола Ливерпуля незадолго до перерыва]. Каким бы бедным сегодня не был Ливерпуль, надо отдать должное Арсеналу. Они хорошо отреагировали и стали заслуженными победителями. К концу встречи они стали сильнее, и это для них отличный результат».

Похвалил Арсенал бывший игрок команды Гаэль Клиши, хотя и отметил, что не обошлось без доли везения.

«В некоторых моментах вам должно повезти, но я думаю, что в целом выступление было отличным. Мы всегда говорим о скамейке запасных Арсенала, и Троссар вышел на поле, чтобы закончить матч.

Если бы Канониры сыграли вничью, это все равно было бы великолепно, но сегодня они победили, и это было безупречно».

После победы над Ливерпулем Арсенал вернулся в борьбу за титул АПЛ. Команда Микеля Артеты занимает вторую строчку в чемпионате с 49 очками в активе.

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