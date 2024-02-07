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Конфликт с тренером. Форвард сборной Нигерии отказался приходить на пресс-конференцию

Новости футбола Сегодня, 03:17
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Конфликт с тренером. Форвард сборной Нигерии отказался приходить на пресс-конференцию Конфликт с тренером. Форвард сборной Нигерии отказался приходить на пресс-конференцию

Нападающий Лестера Келечи Ихеаначо отказался приходить на пресс-конференцию перед полуфиналом Кубка Африки против ЮАР с главным тренером сборной Нигерии Жозе Пезейру.

Как сообщает soccernet.ng, именно Ихеаначо должен был сопровождать португальского тренера, но в итоге поговорить с журналистами пришел защитник Ола Айна.

Сообщается, что между Пезейру и Ихеаначо есть конфликт. Футболист недоволен тем, что не сыграл ни одной минуты на текущем Кубке Африки. При этом 27-летний форвард включен в заявку на игру.

Напомним, участие в матче главной звезды сборной Нигерии Виктора Осимхена было под вопросом из-за дискомфорта в животе. Ожидалось, он все же сможет сыграть.

Матч Нигерия – ЮАР состоится сегодня. Начало в 18:00 по центральноевропейскому времени.

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