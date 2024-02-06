Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР

Нападающий Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен сможет сыграть в полуфинальном матче Кубка африканских наций против ЮАР.

Как сообщает, пресс-служба нигерийской сборной, форвард уже присоединился к общей группе Суперорлов и тренируется вместе со своими одноклубниками.

*Super Eagles Camp Update*

Victor Osimhen has been declared fit and available for selection in the semi-final clash against South Africa on Wednesday. He has joined the team in Bouaké and has trained with the squad today.#SoarSuperEagles #letsdoitagain pic.twitter.com/3LfnAWz1zM — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) February 6, 2024

Напомним, Осимхен не полетел на игру вместе с командой из-за дискомфорта в животе. Нападающий остался в отеле, где проживает сборная Нигерии, под наблюдением медиков.

На текущем Кубке Африки представитель Наполи выходил в основе во всех 5 матчах, но забил только 1 гол – в ворота Экваториальной Гвинеи в 1-м туре.

Матч Нигерия – ЮАР состоится в среду, 7 февраля. Начало в 18:00 по центральноевропейскому времени.