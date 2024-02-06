Звезда сборной Нигерии рискует пропустить полуфинал Кубка Африки

Лучший бомбардир Наполи и звезда сборной Нигерии Виктор Осимхен может пропустить полуфинал Кубка африканских наций-2023 против ЮАР.

Как сообщает The Athletic, Осимхен страдает от дискомфорта в животе, из-за чего не полетел с командой на игру. Нападающий остался в отеле, где проживает сборная Нигерии, а за его состоянием следят медики.

Однако не исключается, что 25-летний нападающий прилетит на игру отдельно, если будет чувствовать себя лучше.

На текущем Кубке Африки Осимхен выходил в основе во всех 5 матчах, но забил только 1 гол – в ворота Экваториальной Гвинеи в 1-м туре.

Матч Нигерия – ЮАР состоится завтра, 7 февраля. Начало в 18:00 по центральноевропейскому времени.