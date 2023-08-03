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Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 16:43
Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций "Динамо" - "Арис"

В третьем квалификационном раунде Лиги Конференций киевское “Динамо” сыграет с клубом “Арис” из Греции.

Во 2-м квалификационном раунде “Арис” одержал победу над армянским клубом “Арарат-Армения”. Матч состоялся в городе Салоники (Греция) на стадионе “Клеантис Викелидис” и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Фабиано. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, греческий клуб прошел в следующий раунд по сумме двух матчей - 2:1.

Первый матч “Арис” - “Динамо” состоится 10 августа. Ответный матч пройдет 17 августа.

“Арис” (Салоники, Греция) - “Арарат-Армения” (Ереван, Армения) - 1:0 (0:0, 1:0) - первый матч - 1:1
Гол: Фабиано, 80 - 1:0

“Арис”: Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Мбаката, Рупп (Хулес, 61), Дарида, Джурасек (Павичич, 61), Менендес (Саверио, 46), Пальма (Матаррита, 89), Морон (Христодулопулос, 86).

“Арарат-Армения”: Ермаков, Хулио, Григорян (Тертерян, 72), Шейд, Алемао (Акопян, 87), Каштанейра (Аванесян, 64), Нонди (Амбарцумян, 89), Мурадян, Серобян (Тера, 64), Эза, Йенне.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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