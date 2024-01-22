Календарь Чемпионата Европы-2024 по биатлону в сезоне 2023-24
Новости биатлона Сегодня, 15:38
Календарь Чемпионата Еровпы по биатлону в сезоне 2024, который пройдет в словацком Брезно-Осрбли.
Календарь Чемпионата Еровпы по биатлону в сезоне 2024, который пройдет в словацком Брезно-Осрбли.
Соревнования начнутся в среду, 24 января. В первый день состоится индивидуальная гонка у мужчин и женщин. Мы предлагаем вам расписание Чемпионата Европы 2024 года:
24 января
- Индивидуальная гонка, мужчины - 11.30
- Индивидуальная гонка, женщины - 15.30
26 января
- Спринт, мужчины - 12.00
- Спринт, женщины - 15.30
27 января
- Гонка преследования, мужчины - 12.00
- Гонка преследования, женщины - 15.00
Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.
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