Календарь Чемпионата Европы-2024 по биатлону в сезоне 2023-24

Календарь Чемпионата Еровпы по биатлону в сезоне 2024, который пройдет в словацком Брезно-Осрбли.

Соревнования начнутся в среду, 24 января. В первый день состоится индивидуальная гонка у мужчин и женщин. Мы предлагаем вам расписание Чемпионата Европы 2024 года:

24 января

Индивидуальная гонка, мужчины - 11.30

Индивидуальная гонка, женщины - 15.30

26 января

Спринт, мужчины - 12.00

Спринт, женщины - 15.30

27 января

Гонка преследования, мужчины - 12.00

Гонка преследования, женщины - 15.00