Известно, планирует ли Челси увольнять наставника команды

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино находится под большим давлением в клубе, сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источников, "синие" не планируют увольнять аргентинского специалиста посреди сезона, но давление на Почеттино растет. Маурисио нужно исправлять положение Челси до конца этого года, потому что ситуация может резко измениться.

Кроме этого, как сообщил Низар Кинселла, аргентинский специалист размышляет над таким вариантом, чтобы спасти нынешний сезон Премьер-лиги. Кроме этого, Кинселла сообщает, что потенциальный переход на три защитника позволит скрыть минусы Тьяго Силвы, который просто не успевает за скоростными соперниками.

Поэтому бразильскому защитнику нужна подстраховка сзади. Также это поможет Кайседо и Энцо получить дополнительную страховку сзади, когда там будет три защитника, а не два.

Напомним, что в очередном туре английской Премьер-лиги "синие" на своем поле не сумели ничего противопоставить Вулверхэмптону.