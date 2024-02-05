Главный тренер Челси готовит изменения в игровой модели

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассматривает возможность перехода на три центральных защитника, сообщает Низар Кинселла.

По информации источников, аргентинский специалист размышляет над таким вариантом, чтобы спасти нынешний сезон Премьер-лиги. Кроме этого, Кинселла сообщает, что потенциальный переход на три защитника позволит скрыть минусы Тьяго Силвы, который просто не успевает за скоростными соперниками. Поэтому бразильскому защитнику нужна подстраховка сзади.

Также это поможет Кайседо и Энцо получить дополнительную страховку сзади, когда там будет три защитника, а не два. Журналист уточняю, что хоть Почеттино и не в шаге от увольнения, после вчерашнего поражения давление на аргентинца значительно выросло.

Напомним, что в очередном туре английской Премьер-лиги "синие" на своем поле не сумели ничего противопоставить Вулверхэмптону. На гол Коула Палмера гости ответили хет-триком Куньи, а еще один гол в ворота Челси забил Дисаси, который в попытках заблокировать удар соперника срезал мяч в свои ворота. Забитый мяч Тиаго Силвы никакого значения не имел, а Челси снова пропустил четыре мяча в одном поединке.