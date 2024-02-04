АПЛ. Очередной провал Челси и важная победа Ман Юнайтед

Сегодня в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги встречались Челси и Вулверхэмптон. Команды в середине первого тайма обменялись голами. Примечательно, что в составе Челси снова отличился Коул Палмер, для которого этот гол стал уже десятым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. «Волки» после пропущенного гола сумели собраться и добыли важную волевую победу, забив в ворота подавленных хозяев аж четыре гола. Отдельно отметим Матеуса Кунью, на счету которого хет-трик.

Челси — Вулверхэмптон — 2:4

Голы: Палмер 20, Силва 86 — Кунья 22, 63, 80 (пенальти), Дисаси 43 (автогол).

В еще одном поединке Манчестер Юнайтед принимал Вест Хэм. «Молотобойцы» давненько не уступали в рамках Премьер-лиги, а последние три матча свели вничью. На Олд Траффорд подопечные Мойеса тоже не против были разжиться очками, однако хозяева строго сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Среди авторов забитых голов числится Расмус Хойлунд, который отличился уже в четвертой игре кряду. Отметим, что Вест Хэм не заслуживал разгромного поражения, но фортуна сегодня повернулась к ним спиной.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм — 3:0

Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, 84.