Исключительный. Коул Палмер установил исторические достижение для игроков Челси
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги Челси на Стэмфорд Бридж принимает Вулверхэмптон.
Счет в матче открыл 21-летний Коул Палмер на 19-й минуте. Этот гол стал для английского хавбека десятым в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Таким образом, англичанин стал первым футболистом в истории Челси, который достиг отметки в 10 голов, будучи не старше 21 года.
Во всех турнирах в текущем сезоне полузащитник забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 28 встречах. В ноябре прошлого года футболист дебютировал за национальную сборную Англии в отборочном матче на Евро-2024 против Мальты (2:0).
Коул Палмер перешел в Челси в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2030 года. Лондонский клуб заплатил за игрока Манчестер Сити 47 миллионов евро.