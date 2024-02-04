Исключительный. Коул Палмер установил исторические достижение для игроков Челси

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги Челси на Стэмфорд Бридж принимает Вулверхэмптон.

Счет в матче открыл 21-летний Коул Палмер на 19-й минуте. Этот гол стал для английского хавбека десятым в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Таким образом, англичанин стал первым футболистом в истории Челси, который достиг отметки в 10 голов, будучи не старше 21 года.

Cole Palmer becomes the first Chelsea player aged 21 or under to hit double figures for goals in a Premier League season 🥶 pic.twitter.com/HIxu7pPUNr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 4, 2024

Во всех турнирах в текущем сезоне полузащитник забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 28 встречах. В ноябре прошлого года футболист дебютировал за национальную сборную Англии в отборочном матче на Евро-2024 против Мальты (2:0).

Коул Палмер перешел в Челси в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2030 года. Лондонский клуб заплатил за игрока Манчестер Сити 47 миллионов евро.