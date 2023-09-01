Челси купил таланта Манчестер Сити

Челси объявил о подписании 21-летнего полузащитника Коула Палмера. Сумма трансфера официально не разглашается, однако по информации Медиа клуб из Лондона заплатил Манчестер Сити за футболиста 40+5 млн фунтов стерлингов. Контракт с новичком подписан на семь лет.

“Я рад начать работу здесь, - сказал Палмер пресс-службе Челси. - Я присоединился к Челси, потому что это правильный проект, где мне необходимо показать свой талант. Это молодая и голодная команда. Надеюсь, мы сможем достичь чего-то особенного".

Скотт Палмер выступал за Манчестер Сити с восьми лет и прошёл через всю структуру клубной академии. Молодой талант был капитаном Ман Сити U18. Впервые на взлослом уровне он сыграл в сезоне 2020/2021. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах “горожан”, забил один гол, сделал один ассист и завершил кампанию в качестве победителя Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Летом 2022 Палмер стал чемпионом Европы вместе со сборной Англии U21.

Добавим, что Палмер стал уже 31-м приобретением Челси в эру Тодда Боэли.

Ранее сегодня Ман Сити провернул другой громкий трансфер.