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Ига Швентек выиграла 65 матчей второй сезон подряд

Новости тенниса Вчера, 12:36
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ига Швентек выиграла 65 матчей второй сезон подряд Ига Швентек выиграла 65 матчей второй сезон подряд

Польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Швентек одолела американку Кори Гофф на заключительном турнире WTA.

Таким образом, она одержала 65-е победы в 2023 году. Второй сезон подряд она достигла более 65 побед в турнирах. За последние 30 лет такое удалось только Елене Янкович (2007-2008) и Мартине Хингис (1999-2000).

В последнем туре Жабер сыграет против Швентек, а Вондроушова встретится с Гофф. Маркети, несмотря на два поражения, все еще имеет шансы выйти в плей-офф. Для этого Ига должна выиграть два сета у Жабер, а чешская теннисистка должна победить Гофф также в двух партиях. В таком случае будет учитываться процент выигранных геймов у трех теннисисток: Коко Гофф, Онс Жабер и Маркети Вондроушовой.

На данный момент ни одна из теннисисток не гарантировала себе участие в полуфинале из группы Четумаль. Однако для выхода в полуфинал Подсумкового турнира, Иге Швентек будет достаточно выиграть один сет в матче против Жабер.

Добавим, что в 2023 году Ига Швентек была названа "Спортсменкой года" в Польше, газета "L'Équipe" назвала ее "Чемпионкой чемпионов", и журнал "Тайм" включил ее в ежегодный список "100 самых влиятельных людей мира".

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