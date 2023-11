ВИДЕО. Свентек повесила баранку Гауфф, Жабер обыграла Вондроушову и поддержала Палестину

В ночь на 2 ноября состоялись 2 матча 2-го тура группы Четумаль на Итоговом турнире WTA 2023.

Ига Свентек в двух сетах обыграла Коко Гофф, а Онс Жабер в двух партиях закрыла Маркету Вондроушову.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 2-й тур

Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:0, 7:5

Онс Жабер (Тунис) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:4, 6:3

В последнем туре Жабер сыграет против Свентек, а Вондроушова встретится с Гофф. У Маркеты, несмотря на 2 поражения, все еще есть шансы выйти в плей-офф. Для этого нужно, чтобы Ига в двух сетах выиграла у Жабер, а сама чешка в двух партиях закрыла Гофф. При таких раскладах будет считаться процент выигранных геймов у трех теннисисток: Коко Гофф, Онс Жабер и Маркеты Вондроушовой.

Пока что ни одна из теннисисток не гарантировала себе участие в полуфинале из группы Четумаль. Ранее из квартета Бакалар вышла Джессика Пегула.

После победа над Вондроушовой Жабер расплакалась во время интервью на корте и поддержала палестинцев:

«Я очень рада победе, но в последнее время я не была очень счастлива. Ситуация в мире меня не радует... Мне кажется... Мне очень жаль. Очень тяжело видеть, как дети и младенцы умирают каждый день.



Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть своих призовых денег на помощь палестинцам. Я не могу быть довольна этой победой. Это не политическое послание, это человечность. Я хочу мира в этом мире. Вот и все», – сказала Жабер.

Таблица группы Четумаль:

Видеообзор матча Ига Свентек - Коко Гофф

Видеообзор матча Онс Жабер - Маркета Вондроушова

Послематчевое интервью Онс Жабер

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:



“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2023