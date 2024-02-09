EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе

Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе

Новости футбола Сегодня, 16:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе Фото: https://twitter.com/FootyAccums

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий относительно введения синей карточки в футболе.

На предматчевой пресс-конференции немецкий специалист выступил против такого решения. По словам Клоппа, для арбитров нужно упрощать игру, а не наоборот.

"По моему мнению, мы должны сделать все как можно проще, в том числе и для арбитров. У них сложная работа, часто очень эмоциональная - особенно это касается того, что происходит после матчей. Думаю, введение синей карточки только создаст больше возможностей для ошибок", - заявил он.

Клоп добавляет, что подобные вещи только усложняют ситуацию. Если они хотят протестировать синюю карточку, то Юрген не против. Но если уж есть уверенность в том, что это произойдет, то он не уверен точно.

"Сейчас это не звучит как фантастическая идея, но мне 56 лет и я не могу вспомнить ни одной такой идеи от них", - добавил немецкий специалист.

Напомним, что в футболе введут карточку нового цвета для отдельных видов наказаний. Как стало известно, Международный совет футбола решил ввести карточку синего цвета. Ее будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром.

Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю - его удалят красной карточкой.

Связанные команды и лиги
Ливерпуль
Популярные новости
Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости футбола Сегодня, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Новости футбола Сегодня, 12:40 В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси
Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году Новости гольфа Сегодня, 12:00 Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году
Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году Новости футбола Сегодня, 10:31 Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году
Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков Новости футбола Сегодня, 09:58 Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля Новости футбола Сегодня, 16:57 Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе Новости футбола Сегодня, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости баскетбола Сегодня, 15:52 Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP Новости автоспорта Сегодня, 15:23 Известно, какое расписание предсезонного тестового расписания Формулы-1 Новости футбола Сегодня, 14:55 Нигерия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости НФЛ Сегодня, 14:13 Впервые в истории. Матч НФЛ пройдет на стадионе Реал Мадрида Новости футбола Сегодня, 14:10 Бешикташ оформил второй трансфер за день Новости футбола Сегодня, 13:45 Бензема восстановил свой аккаунт в Instagram, но не без предварительной чистки Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Алавес – Вильярреал прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Унион Берлин – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Вердер – Хайденхайм прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Айнтрахт Франкфурт – Бохум прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Карлайл – Портсмут прогноз и ставки на матч 10 февраля