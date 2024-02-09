Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий относительно введения синей карточки в футболе.

На предматчевой пресс-конференции немецкий специалист выступил против такого решения. По словам Клоппа, для арбитров нужно упрощать игру, а не наоборот.

"По моему мнению, мы должны сделать все как можно проще, в том числе и для арбитров. У них сложная работа, часто очень эмоциональная - особенно это касается того, что происходит после матчей. Думаю, введение синей карточки только создаст больше возможностей для ошибок", - заявил он.

Клоп добавляет, что подобные вещи только усложняют ситуацию. Если они хотят протестировать синюю карточку, то Юрген не против. Но если уж есть уверенность в том, что это произойдет, то он не уверен точно.

"Сейчас это не звучит как фантастическая идея, но мне 56 лет и я не могу вспомнить ни одной такой идеи от них", - добавил немецкий специалист.

Напомним, что в футболе введут карточку нового цвета для отдельных видов наказаний. Как стало известно, Международный совет футбола решил ввести карточку синего цвета. Ее будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром.

Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю - его удалят красной карточкой.