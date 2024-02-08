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В футболе введут карточку нового цвета. Что известно

Новости футбола Сегодня, 10:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
В футболе введут карточку нового цвета. Что известно В футболе введут карточку нового цвета. Что известно

В футболе введут карточку нового цвета для отдельных видов наказаний, сообщает издание The Telegraph.

Как стало известно, Международный совет футбола решил ввести карточку синего цвета. Ее будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром. Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю - его удалят красной карточкой.

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Также объяснили, почему выбрали именно синий цвет. Сначала планировалось выбрать оранжевый цвет, однако нужно, чтобы карточка хорошо отличалась от желтой и красной. Это будет первая карточка нового цвета, которая будет использоваться в спорте с момента появления желтых и красных карточек на Чемпионате мира 1970 года.

Футбольная ассоциация Уэльса планировала начать тестирование в этом сезоне, однако не получила разрешение. Их не будут использоваться на чемпионате Европы этим летом или в Лиге чемпионов следующего сезона. Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против введения синей карточки, но Международный совет футбола может заставить ввести ее, если судебные разбирательства приведут к включению карточки в правила игры.

Тестирование синей карточки проведут в регби на уровне элитных дивизионов, а также хотят попробовать в футболе - рассматривают Кубок Англии.

Напомним, что УЕФА хочет увеличить призовые участникам Лиги Чемпионов УЕФА.

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