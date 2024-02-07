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"Объединенные успехом". Доход участников Лиги Чемпионов УЕФА увеличится

Новости футбола Сегодня, 14:09
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
"Объединенные успехом". Доход участников Лиги Чемпионов УЕФА увеличится "Объединенные успехом". Доход участников Лиги Чемпионов УЕФА увеличится

В Париже собрался Исполнительный комитет УЕФА и утвердил новую стратегию "Объединенные успехом", который должен увеличить доход участников Лиги Чемпионов, сообщает Sport.es

Стало известно, что УЕФА решила провести изменения в финансировании из-за угрозы создания Суперлиги. Организация установила порог в 4,8 млрд евро, что на 500 млн евро больше, для мужских клубных соревнований в период с 2024 до 2027 года. Из общей суммы доходов, 3,317 млрд евро получают клубы, участвующие в еврокубках: Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, Лиге Европы и Лиге наций. Кстати, на первые два турнира приходится почти 75% этого дохода.

Также, 10% от общей суммы, это 440 миллионов, идет на солидарность. 308 миллионов выделяется клубам, которые не участвуют в соревнованиях, остальные - клубам, которые прошли квалификационные раунды. Эти суммы будут распределены по трем разным принципам: равные доли (27,5%), принцип эффективности (37,5%) и принцип ценности (35%). Как известно, первые два принципа увеличились на 2,5 и 7,5 процента соответственно.

Согласно новой стратегии УЕФА, все призовые увеличиваются: 19 миллионов за участие, 11 - за выход в 1/8 финала, 12 миллионов - за четвертьфинал, 15 миллионов - за полуфинал, 20 - за финал и 25 - за победу в турнире.

Напомним, что мы подготовили для Вас информацию о том, какие изменения ожидают в новом формате Лиги Чемпионов.

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