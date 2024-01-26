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Грядут изменения. Что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов УЕФА?

Новости футбола Сегодня, 12:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Грядут изменения. Что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов УЕФА? Грядут изменения. Что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов УЕФА?

Футбольная Европа в предвкушении решающих стадий Лиги чемпионов УЕФА, а до старта плей-офф главного клубного турнира континента осталось меньше месяца. Сразу напомним, что этот сезон будет последним в нынешнем формате, однако изменения коснутся только квалификационных раундов и групповой стадии. В этом материале Dailysports решил разобраться в том, как обновленный турнир повлияет на клубы и календарь сезона.

Какие изменения произойдут в Лиге чемпионов УЕФА со следующего сезона?

Одно из ключевых изменений в реформах, представленных Исполнительным комитетом УЕФА, заключается в пересмотре формата группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент в групповом этапе участвуют 32 команды, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. Начиная с сезона 2024/25, будет внедрен новый формат, в рамках которого в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап) будут участвовать 36 клубов. Это предоставит еще четырем командам возможность соревноваться с лучшими клубами Европы. В новом формате эти 36 команд будут состязаться в одной общей лиге, где все будут конкурировать друг с другом.

По новым правилам, на общем этапе (предыдущем групповом этапе) каждая команда проведет восемь матчей. Теперь не будет повторных матчей с каждым из трех соперников – дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб сыграет восемь матчей против восьми разных команд – четыре на своем поле и четыре на выезде. Чтобы определить соперников, команды изначально будут разделены на четыре корзины посева. Затем при жеребьевке каждая команда получит двух соперников из каждой корзины и проведет по одному матчу дома и на выезде с каждой из этих команд.

Этот новый формат позволит участникам проверить свои силы против более разнообразных соперников, а также предоставит болельщикам больше возможностей увидеть встречи топ-клубов на более ранних этапах турнира. Кроме того, новая система приведет к увеличению количества конкурентных матчей для каждого клуба на протяжении всего турнира.

Кто получит четыре дополнительных места?

Поскольку реформа предусматривает расширение количества участников группового этапа с 32-х до 36-ти, появляется необходимость четырех дополнительных мест в группе. Их получат:

  • третья команда пятой Ассоциации Таблицы коэффициентов (сейчас проходит квалификацию);
  • лучшая команда лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионат;
  • лучшая команда второй лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионат;
  • победитель дополнительного слота "пути чемпионов" в квалификации (выходят не четыре команды, как сейчас, а пять).

Например, третьей командой пятой Ассоциации Таблицы коэффициентов (Франция) по итогам прошлого сезона стал Марсель. Таким образом, по новым правилам команда сразу попала бы в групповой этап и не играла бы квалификационные матчи. Лучшими командами двух лучших Ассоциаций предыдущего сезонного рейтинга УЕФА (Англия и Италия) стали Ливерпуль и Аталанта, которые тоже получили бы право играть на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА этого сезона.

Кто выйдет в плей-офф при новом формате Лиги чемпионов УЕФА?

По новым правилам Лиги чемпионов УЕФА, по результатам всех матчей создается общая турнирная таблица. За победу команды по-прежнему получают три очка, а за ничью – одно.

Восьмёрка лучших команд сразу проходит в 1/8 финала. Те, кто занимает места с 9-го по 24-е, участвуют в стыковых матчах за право присоединиться к восьми лучшим. Команды с 25-го места и ниже завершают участие в еврокубковом сезоне. Перехода в Лигу Европы больше не будет.

На стадии стыковых матчей те, кто занял места с 9-го по 16-е, будут сеянными и встретятся с командами с 17-го по 24-е. Ответные матчи сеяные команды проводят дома. Восемь победителей стыков проходят в 1/8 финала, где сыграют с топ-8 командами общего этапа. Начиная с 1/8 финала турнир будет идти по традиционному формату. Финал будет состоять из одного матча и проводиться на нейтральном стадионе, который УЕФА выберет заранее.

Отметим, что все матчи кроме финала, как и прежде, будут проводиться в середине недели, что подчеркивает важность календаря национальных турниров по всей Европе. Финал традиционно пройдет в субботу.

Каким будет календарь при новом формате Лиги чемпионов УЕФА?

Матчи основного этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут с сентября по январь. Интересно, что в каждом из трех клубных турниров УЕФА будет неделя, полностью посвященная матчам только одного из турниров, при этом игры в двух других не будут проводиться.

Обычно в течение стандартных недель матчи Лиги чемпионов будут проходить по вторникам и средам, а в течении эксклюзивной недели Лиги чемпионов матчи будут проводиться во вторник, среду и четверг. В последнем туре общего этапа все матчи будут проводиться одновременно.

Подбивая итог отметим, что в новом формате турнира не только увеличивается количество участников, но также возрастает число матчей между топ-клубами. Эта измененная структура обеспечивает более сбалансированную конкуренцию между всеми командами, предоставляя им возможность соперничать с равными соперниками на протяжении всего этапа.

Теперь каждый матч становится важным. В рамках общего этапа результат каждой команды влияет на ее позицию, начиная с первого тура и заканчивая последним. К примеру, раньше четыре победы в стартовых четырех матчах гарантировали выход в 1/8 финала. Новый формат обещает сохранять интригу вплоть до последнего тура.

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