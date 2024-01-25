Манибол. Сколько зарабатывает Килиан Мбаппе?

Килиан Мбаппе — это тот футболист, о котором в последнее время часто упоминает пресса в связи с его возможным переходом в Реал. Сага с будущим трансфером тянется уже не одно трансферное окно. В этом материале Dailysports решил отвлечься от слухов и поговорить о заработках футболиста.

В декабре прошлого года Мбаппе только исполнилось 25 лет, а он уже имеет в своем послужном списке множество командных трофеев и индивидуальных наград. Форвард является шестикратным чемпионом Франции, а на протяжении пяти последних сезонов неизменно становится лучшим бомбардиром чемпионата. В 2022-м в составе сборной Франции Килиан стал чемпионом мира, а на минувшем Мундиале добрался до финала, где забил три гола в ворота сборной Аргентины, однако его команда уступила в серии послематчевых пенальти. Несмотря на подобные достижения форвард все еще мечтает о победе в Лиге чемпионов УЕФА и Золотом мяче.

Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. 🇫🇷🏆 @equipedefrance pic.twitter.com/X7hXr5d42P — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 9, 2022

Килиан родился в пригороде Парижа, но во взрослом футболе дебютировал за футбольный клуб Монако. Паренек быстро стал основным игроком команды, с которой пошумел в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат Франции. Своей игрой нападающий привлек внимание французского гранда в лице ПСЖ. Летом 2017-го столичная команда арендовала перспективного нападающего с обязательным правом выкупа через год за 180 миллионов евро. В Париже Мбаппе раскрылся и к 25-ти годам стал не только лучшим бомбардиром в истории клуба, но и по праву считается одним из лучших футболистов мира на данный момент.

На протяжении нескольких последних трансферных окон игрока упорно сватают в Реал, однако он не торопится принимать решение. Недавно французские СМИ сообщили, что парижане предложили своему лидеру четырехлетний контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон. Интересно, что нынешний договор теряет силу по окончании этого сезона.

Минувшим летом игрока баснословными суммами соблазняли саудовские клубы, а сейчас Реал предлагает чистую зарплату в 26 миллионов евро и подписной бонус в размере 130 миллионов евро. Парижане в свою очередь всеми силами пытаются удержать форварда в своем составе, чтобы попробовать замахнуться на триумф в Лиге чемпионов УЕФА.

В недавнем интервью форвард рассказал о своем годовом доходе, который составляет примерно 100 миллионов евро. Отмечается, что 70 миллионов от общей суммы футболист получает по контракту с парижанами, а остальное — деньги от рекламы и спонсоров. Он не скрывает эту значительную сумму и утверждает, что все его заработанные деньги были заработаны честно.

Мбаппе отмечает, что всегда был в курсе того, что в мире футбола зарабатывается много денег. Он осознавал, что, становясь мировой звездой, ему гарантировано получать высокую заработную плату. Футболист не испытывает стыда за свой значительный доход, так как считает, что его игровые достижения полностью оправдывают такие финансовые вознаграждения.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета текущего года, что открывает для него возможность вести переговоры о трансфере с другими клубами. Несколько клубов, включая Реал и Ливерпуль, проявляют интерес к приобретению форварда. Несмотря на намерение ПСЖ удержать Мбаппе новым контрактом, пока неизвестно, насколько готов сам футболист пойти на такой шаг.

Текущая рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, а максимальная цена за его трансфер составляла 200 миллионов евро.

Мбаппе имеет рекламное соглашение с поставщиком спортивной одежды и снаряжения Nike, который специально для футболиста производит бутсы. Еще один спонсорский контракт у футболиста заключен с Hublot. Интересно, что в 2022-м году футболист обострил конфликт с федерацией футбола Франции (FFF) и отказался от фотосессии сборной со спонсорами. Среди них Coca-Cola, Uber Eats и KFC, с которыми игрок не хочет сотрудничать. Килиану не нравится, что образ одних игроков сборной используют намного чаще, чем других. А еще он хочет иметь право голоса в отношении выбора брендов, которые рекламирует.

Throwback to when Nike launched Kylian Mbappé's first signature Mercurial boot and collection in 2019. The boot was made on enduring love for Bondy, the Parisian suburb he grew up in.



Kylian Mbappe 🗣️:



“𝘽𝙤𝙣𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙞𝙣 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩; 𝙞𝙩’𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙄… pic.twitter.com/jxmQXOs2ia — 𝐌𝐂. (@MbappeCentral) January 20, 2024

📸| Mbappé para a Hublot. pic.twitter.com/OxBhiJ3Kfx — Kylian Mbappé Brasil (@MbappeBrasiI) March 16, 2022

« Я не хочу становиться рекламным щитом. С одной стороны, я хочу партнеров, которые соответствуют моим ценностям. Во-вторых, я хочу, чтобы мое имя вызывало уважение, не хочу, чтобы оно ассоциировалось с чем-либо. Сегодня у меня есть Nike и Hublot. Я счастлив. И я горжусь тем, что представляю их по всему миру. У меня нет желания иметь 70 спонсоров», – сказал Мбаппе в интервью L`Equipe.

Зарплата Мбаппе: