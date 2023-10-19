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Манибол. Сколько зарабатывает Криштиану Роналду?

Новости футбола Сегодня, 13:52
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Манибол. Сколько зарабатывает Криштиану Роналду? Фото: https://www.instagram.com/cristiano/

Португальская звезда Криштиану Роналду свой первый Золотой мяч выиграл в 2008 году. После этого он забирал награду лучшему футболисту мира еще семь раз, выигрывал чемпионаты Англии, Италии, Испании, а со сборной Португалии становился чемпионом Европы. Карьера португальца была очень насыщена.

В конце 2022 года футболист принял решение перехать в Саудовскую Аравию и подписать контракт с местным клубом Аль-Наср. Роналду сразу же стал самым высокооплачиваемым игроком Про Лиги Саудовской Аравии и даже в свои 38 лет остается в тренде. Так сколько же сейчас зарабатывает Роналду?

По информации государственных СМИ Саудовской Аравии, Криштиану Роналду зарабатывает в Аль-Насре 200 миллиона долларов в год. Из них 75 миллионов португалец получает за футбол, а еще 125 миллионов - это коммерческие соглашения и передачу части имиджевых прав.

Нефутбольный гонорар также включал в себя роль посла в заявке Саудовской Аравии на проведение Чемпионата мира 2030. Однако конкуренцию за Мундиаль аравийская страна уже проиграла.

Но и это еще не все деньги, которые зарабатывает Роналду. У звездного футболиста хватает и личных партнеров: например, Nike, Binance, Clear или Herbalife. По информации Forbes, сейчас они приносят футболисту дополнительно около 60 миллионов долларов в год.

Зарплата Роналду:

  • В год: 260 млн $
  • В месяц: 21.7 млн $
  • В неделю: 5 млн $
  • В день: 714 тыс $
  • В час: 298 тыс $
  • В минуту: 496 $
  • В секунду: 8.27 $

Впрочем, некоторые источники утверждают, что правительство Саудовской Аравии может сознательно завышать официальные гонорары своих футболистов. Это сделано для того, чтобы смягчить репутационные потери и отвлечь общественность от скандалов в отмывании страной денег.

Отдельно можно рассматривать вопрос его доходов от рекламы в социальных сетях. Например, компания по анализу социальных сетей утверждает, что одна публикация на его странице только одна публикация стоит рекламодателям 1,6 млн долларов.

Только с 31 августа по 19 октября 2023 года футболист делал на своей странице в инстаграме рекламные посты с Binance, Clear, боя Фьюри - Нганну, гостиницы Pestana, 50% прав на которую принадлежат Роналду, Herbalife, а также платформы Zujukickoff.

Кстати, Криштиану частично принадлежат права еще и на сеть гостиниц Pestana CR7. Однако доподлинно неизвестно, сколько на роскошных гостиницах получается зарабатывать португальцу.

Кроме того, в 2016 году Криштиану подписал контракт до конца жизни с Nike, по которому получит 1 млрд долларов.

Нетрудно подсчитать, что общий доход Роналду за все время его профессиональной карьеры уже перевалил за 1 млрд долларов. И это еще не предел: его контракт с Аль-Насром рассчитан до 2025 года. И даже по окончании карьеры он может зарабатывать на своем бренде за счет рекламы. А может и футбольной деятельностью, если станет тренером или директором какого клуба.

Впрочем, не исключено, что Роналду захочет владеть каким-то клубом самостоятельно. Как вариант – Манчестер Юнайтед, на который семья Глейзеров пока не может найти покупателя.

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