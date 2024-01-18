Манибол. Сколько зарабатывает Лионель Месси?

Лионель Месси уже давно стал в один ряд с легендарными Пеле, Марадоной, Кройффом и другими величайшими футболистами в истории игры. Можно бесконечно спорить, дискутировать и сравнивать карьеры легенд, однако если учитывать командные титулы и индивидуальные достижения, Месси можно считать лучшим в истории.

К 36-ти годам аргентинец выиграл все возможные титулы, о которых только мог мечтать в начале своего пути. Лучшие годы своей карьеры Месси отдал Барселоне, с которой десять раз побеждал в испанской Ла Лиге и три раза триумфовал в Лиге чемпионов УЕФА. В 2022-м Лео привел свою сборную к победе на Чемпионате мира впервые со времен Марадоны, а в этом году выиграл свой восьмой Золотой мяч.

Cambienle el nombre a este deporte. pic.twitter.com/e2I78kUFR7 — Team Leo Messi (@TeamLeoM) January 15, 2024

Летом 2023-го, после двух сезонов в ПСЖ, Лионель переехал в Северную Америку и присоединился к Интеру Майами, подписав контракт на 2.5 года. В этом материале мы попытаемся выяснить, сколько же сейчас зарабатывает Месси.

Футбольной общественности стали известны официальные цифры зарплаты Лионеля Месси в клубе Интер Майами в МЛС, согласно данным Los Angeles Times. По контракту, Месси будет получать базовую зарплату в размере $12 миллионов с гарантированным общим вознаграждением в размере $20,4 миллиона.

Предполагается, что доход Месси достигнет $50–60 миллионов (€47,4–56,9 миллиона) в год, включая сделки с adidas и Fanatics, долю продаж от подписки на MLS Season Pass на Apple TV, а также долю в команде.

Ранее Лоренцо Инсинье из Торонто считался самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС с базовой зарплатой $7,5 миллионов и гарантированным вознаграждением в размере $15,4 миллиона в год.

Также стоит отметить, что бывшие партнеры Месси по Барселоне - Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Бускетс - подписали контракты с Интер Майами на гораздо более скромные суммы, но клуб все равно стал лидером в лиге по общей заработной плате, достигающей $39,4 миллиона.

Nada más lindo que jugar con amigos 💫 pic.twitter.com/S4G7ST8lFs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

Помимо зарплаты и премиальных, весомая часть дохода Месси — от большого количества рекламных контрактов. Английский журнал Sports Pro ежегодно называет продукты, в рекламе которых участвует Месси, одними из самых продаваемых в мире. С 2006-го года Месси является рекламным лицом немецкой компании Adidas. Со временем он стал одним из главных рекламных лиц этого бренда. С 2008-го года Месси играл в бутсах Adidas F50 с персонализированным дизайном, с 2015-го года он стал играть в бутсах собственной линейки от Adidas — Adidas Mess. В 2015-м году футболка Барселоны с фамилией и игровым номером Лионеля Месси стала самой продаваемой среди всех футболистов во всём мире.

Impossible is Nothing pic.twitter.com/3Wnzu5G5Ux — adidas Football (@adidasfootball) December 18, 2022

Помимо Adidas, Месси сотрудничает с множеством других компаний, в их числе Pepsi, Dolce&Gabbana, Gillette, Turkish Airlines, Lay’s, Budweiser и прочие. Кроме того, Лео был изображён на обложке серии видеоигр от Konami — Pro Evolution Soccer (2009, 2010, 2011, 2020) и FIFA от EA Sports (2013-2016). Также Месси входит в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Аргентинец очень популярен в социальных сетях. Например, на его аккаунт в Инстаграм подписалось уже порядка 500 миллионов человек. Отмечается, что за каждый выложенный рекламный пост Лео Месси получает 4.9 миллиона долларов. Нехитрым способом можно посчитать, что футболист в 2023-м году заработал на рекламе в Инстаграм более 200 миллионов. Также Месси владеет сетью отелей Mim Hotels и магазином одежды Messi Store.

По информации Forbes, Месси занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Отмечается, что его доход составит в 2024-м году порядка 135 миллионов долларов. Это без учета денег от рекламы в социальных сетях, которые приносят звездному аргентинцу немалые суммы. Интересно, что по завершению контракта с Интером Майами Месси сможет купить любую команду в МЛС.

Зарплата Месси: