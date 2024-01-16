Деньги не изменили его. Садио Мане вложил больше миллиона фунтов в родное село в Сенегале

Экс-звезда Ливерпуля, а ныне игрок саудовского Аль-Настра, Садио Мане, проводит выдающуюся карьеру. Футболист широко известен не только своими достижениями на футбольном поле, но и далеко за его пределами. Сенегалец отмечается скромностью и на протяжении своего футбольного пути тратит огромные суммы на благотворительность.

Садио вырос в маленькой деревушке Бамбали в бедной семье и с раннего детства увлекся футболом. Сперва его родители были против, чтобы сын стал футболистом, однако все же сдались разрешив дяде мальчика увезти его в Дакар — на просмотр в местную футбольную академию. Интересно, что деньги на поездку собирали чуть ли не всем селом.

В рваных бутсах и в старых шортах и майке паренек произвел впечатление на тренеров и был принят в команду. Всего через три года Мане уже выступал за французский Метц, с которого началась его европейская карьера.

Мане профинансировал строительство школы и больницы в родной деревне

В 2019-м году уже будучи игроком Ливерпуля, Мане находясь на солидном контракте не забывал о своих корнях. Футболист пожертвовал 250 тысяч фунтов на строительство школы в родной деревне, а лучшим ученикам подарил ноутбуки и по 400 долларов.

Sadio Mane built a £455,000 hospital and €250,000 school in his village, Bambaly.



He gives each family in the village €70 monthly, and has provided 4G internet for them. 2,000 people currently live here.



[@AfricaFactsZone]



What a legend. 👏 pic.twitter.com/0QWbZ0LwMa — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) June 20, 2022

Mane gave laptops and $400 each to the best performing students of Bambali High School.



He also gives free sportswear to kids in the village. pic.twitter.com/HG9z3ghUt8 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) June 20, 2022

В селении, расположенном примерно в 400 километрах от столицы страны Дакара, раньше не было больницы. На строительство медицинского учреждения Садио пожертвовал 500 тысяч фунтов. Его отец умер когда Мане было семь лет. В округе не было ни одной больницы, поэтому когда ему стало плохо некому было оказать даже первую медицинскую помощь.

«Иногда я немного застенчив, но я действительно рад тому, что я могу сделать что-то для людей, что улучшит их жизни», — заявлял сам футболист.

Каждый отпуск Мане приезжает на родину

Садио Мане также выделил деньги на строительство автозаправочной станции, почтового отделения и установку мобильного интернета 4G для местных жителей. А еще футболист пожертвовал 41 000 фунтов стерлингов Национальному комитету Сенегала, когда в 2020 году разразилась пандемия COVID-19.

По словам самого Мане, его не интересует ни роскошь, ни богатство. За собственные средства футболист строит в Сенегале школы и стадионы и ежемесячно перечисляет каждому жителю одного из беднейших регионов страны по 70 евро, обеспечивает людей одеждой, обувью и питанием. Также Садио купил на каждую семью родной деревни по телевизору.

«Я был голодным, мне приходилось работать в поле. Я переживал тяжелые времена, играл в футбол босиком и не имел образования и многих других вещей. Но теперь я зарабатываю футболом и могу помогать людям. Мне не нужны дорогие машины, дома, путешествия и самолеты. Я лучше хотел бы, чтобы мой народ получил частичку того, что жизнь дала мне», - сказал Мане.

Роль религии в жизни Садио

Мане мусульманин и глубоко религиозный человек. Своим долгом он считает делиться всем, что имеет. Садио не ездит на дорогих авто, не носит дорогущих часов и не имеет огромных особняков. Он ходит со старым Iphone с разбитым стеклом.

«Зачем мне все это? Какой в этом смысл? Ничего не изменится если я куплю себе Феррари последней модели или надену на руку дорогие часы. Я предпочитаю тратить разумно», - сказал Садио в одном из интервью изданию Reuters.

Садио не утратил своей простоты, он остался тем же парнем, которым был до головокружительного триумфа в Ливерпуле. Деньги не вскружили ему голову, а слава не затуманила разум. Мане каждым своим действием напоминает как важно оставаться простым человеком. Своим поведением футболист пытается сказать о тех главных вещах, которые стоят за пределами материального.

What a gesture by Sadio Mane 😍



He made this young ballboy happy for life! ❤pic.twitter.com/mNxGeSIOIF — GOAL (@goal) August 18, 2019

Интересно, что в 2022-м Мане стал лауреатом первой в истории награды имени Сократеса. Премия вручается в рамках церемонии присуждения Золотого мяча. Данным призом награждается футболист, который лучше других проявил себя за пределами поля своими политическими или социально значимыми инициативами.

«Я действительно очень рад быть здесь, и хотя иногда я могу быть немного застенчивым, я очень рад, что могу делать то, что могу. сделать для всех этих людей дома, чтобы сделать их жизнь лучше», - сказал Мане после получения награды.

Нападающий Аль-Насра никогда не был из тех, кто ищет внимания, особенно за пределами поля. Тем не менее он - одна из самых ярких звезд в своем родном Сенегале, которого любят как за игру на поле, так и за его благотворительность за его пределами.