Главный тренер Барселоны поддержал возможное нововведение в футболе

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал возможное появление в футболе “синей” карточки. Наставник блаугранас выступил за то, чтобы протестировать нововведение, если это поможет футболу и арбитрам.

«Я думаю, нам нужно это попробовать. Если это сработает хорошо, это станет еще одним инструментом для футбола», - сказал Хави.

Напомним, стало известно про вероятность появления в футболе синей карточки, которую будут давать за тактические фолы и споры с арбитром. За две такие карточки футболиста будут удалять с поля на 10 минут.

Позже ФИФА официально отреагировало на информацию о нововведении. Из заявления организации следует, что на данном этапе преждевременно говорить о внедрении карточки нового цвета в футбольные правила.

Барселона занимает третью строчку в таблице Ла Лиги. В воскресенье, 11 февраля, блаугранас сыграют против Гранады дома.