ФИФА официально прокомментировала информацию про внедрении синей карточки

ФИФА выпустила официальное заявление по поводу вчерашней информации про внедрение в футболе синей карточки. По словам ФИФА, пока что преждевременно говорить об этом:

"ФИФА хотела бы пояснить, что сообщения о так называемой "голубой карте" на элитных уровнях футбола неверны и преждевременны. Любые подобные испытания, если они будут проводиться, должны быть ограничены ответственным тестированием на более низких уровнях, и эту позицию ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на AGM IFAB 2 марта".

Напомним, вчера стало известно про вероятность появления в футболе синей карточки, которую будут давать за тактические фолы и споры с арбитром. За две такие карточки футболиста будут удалять с поля на 10 минут.

Предполагалось, что изначально нововведение протестируют в женском футболе.