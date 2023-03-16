Главные новости дня: 16 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 марта.

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. “Шахтер” опозорился в Нидерландах, “Манчестер Юнайтед” выиграл в Испании, “Ювентус” оказался сильнее немцев. Все результаты дня в Лиге Европы.

Стали известны все участники ¼ финала Лиги Европы.

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Конференций. "Фиорентина" разгромила турецкий клуб, “Лацио” вылетел. Все результаты дня в Лиге Конференций доступны по ссылке.

Определились все участники ¼ финала Лиги Конференций.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал клубу условие для продления контракта.

ПСЖ близок к продлению контракта с основным защитником.

"Барселона" представила оригинальную форму на матч с "Реалом".

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