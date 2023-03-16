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Позор "Шахтера", успехи "МЮ" и "Ромы": результаты Лиги Европы 16 марта

Новости футбола Сегодня, 18:50
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Стоит отметить позорное поражение “Шахтера” от “Фейеноорда”, победу “Манчестер Юнайтед” над “Бетисом”, а также проход “Ромой” “Реала Сосьедад".

“Фейеноорд” Нидерланды – “Шахтер” Украина - 7:1 (3:0) - первый матч - 1:1
Голы: Хименес, 9 - 1:0, Кекчю, 24 - 2:0, Кекчю, 38 (с пенальти) - 3:0, Идрисси, 49 - 4:0, Идрисси, 60 - 5:0, Джаханбахш, 64 - 6:0, Данило, 66 - 7:0, Келси, 87 - 7:1

“Бетис” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:4
Гол: Рэшфорд, 55 - 0:1

“Фрайбург” Германия – “Ювентус” Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Влахович, 45 (с пенальти) - 0:1, Кьеза, 90 - 0:2

“Реал Сосьедад” Испания – “Рома” Италия - 0:0 - первый матч - 0:2

“Фенербахче” Турция – “Севилья” Испания - 1:0 (1:0) - первый матч - 0:2
Гол: Валенсия, 41 (с пенальти) - 1:0

“Юнион” Бельгия – “Унион” Германия - 3:0 (1:0) - первый матч - 3:0
Голы: Теума, 18 - 1:0, Лазар, 63 - 2:0, Лапуссен, 90 - 3:0

“Ференцварош” Венгрия – “Байер” Германия - 0:2 (0:1) - первый матч – 0:2
Голы: Диаби, 3 - 0:1, Адли, 81 - 0:2

“Арсенал” Англия – “Спортинг” Португалия - 1:1 (1:0), по пенальти - 3:5 - первый матч - 2:2
Голы: Джака, 19 - 1:0, Гонсалвеш, 62 - 1:1

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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