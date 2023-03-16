ПСЖ близок к продлению контракта с основным защитником

“Пари Сен-Жермен” близок к продлению контракта с бразильским защитником Маркиньосом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, переговоры находятся на финальной стадии. Новое соглашение между футболистом и французским клубом будет действовать до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Маркиньос провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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