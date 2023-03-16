"Манчестер Юнайтед" победил испанский клуб в Лиге Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” на выезде обыграл “Бетис” со счетом 1:0 и пробился в четвертьфинал.

Единственный гол в начале второго тайма забил Маркус Рэшфорд.

“Бетис” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 55 - 0:1

“Бетис”: Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер (Миранда, 26), Руибаль (Каналес, 59), Хоакин (Иглесиас, 59), Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 66), Хуанми, Перес (Виллиан Жозе, 59).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф, 75), Маласиа, Каземиро, Фред (Забитцер, 60), Бруну Фернандеш (Эланга, 68), Пельистри, Вегорст, Рэшфорд (Санчо, 60).

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