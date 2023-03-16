Месси определился с условием для продления контракта с ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 17:35
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси назвал клубу условие для продления контракта, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, аргентинец хочет, чтобы его зарплата увеличилась и была немного меньше, чем у нападающего Килиана Мбаппе, который получает порядка 75 миллионов евро в год с учетом налогов. Сейчас зарплата Месси составляет около 40 миллионов евро в год. ПСЖ не готов удовлетворить требования игрока, поэтому он может покинуть клуб ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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