Месси определился с условием для продления контракта с ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси назвал клубу условие для продления контракта, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, аргентинец хочет, чтобы его зарплата увеличилась и была немного меньше, чем у нападающего Килиана Мбаппе, который получает порядка 75 миллионов евро в год с учетом налогов. Сейчас зарплата Месси составляет около 40 миллионов евро в год. ПСЖ не готов удовлетворить требования игрока, поэтому он может покинуть клуб ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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