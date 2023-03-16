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"Ювентус" прошел немецкий клуб в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы “Ювентус” на выезде обыграл “Фрайбург” со счетом 2:0 и пробился в четвертьфинал.

Победу итальянскому клубу принесли голы Душана Влаховича и Федерико Кьезы.

“Фрайбург” Германия – “Ювентус” Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Влахович, 45 (с пенальти) - 0:1, Кьеза, 90 - 0:2

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Кюблер, Гюнтер (Вайсхаупт, 74), Хефлер, Эггештайн (Шмидт, 46), Грегорич (Петерсен, 74), Хелер (Грифо, 62), Доан (Шаллаи, 62).

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Де Шильо, 85), Костич (Айлинг, 71), Рабьо, Локателли (Барренечеа, 84), Фаджоли, Кин (Соуле, 90), Влахович (Кьеза, 70).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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