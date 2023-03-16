"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за английского суперталанта

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немцы хотят получить за него порядка 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Реал”, “Челси” и “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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