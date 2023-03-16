"Лацио" вылетел из Лиги Конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги Конференций “Лацио” на вызде проиграл АЗ со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Победу голландскому клубу принесли голы Йеспера Карлссона и Эвангелоса Павлидиса. У гостей отличился Фелипе Андерсон.

АЗ Нидерланды – “Лацио” Италия - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:1

Голы: Фелипе Андерсон, 21 - 0:1, Карлссон, 28 - 1:1, Павлидис, 62 - 2:1

АЗ: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Гус (Бекема, 86), Керкез, Класи, Рейндерс, Мейнанс, Павлидис, Одгор (Ладо, 86), Карлссон (ван Бредероде, 86).

“Лацио”: Проведель, Марушич, Романьоли (Казале, 59), Хила, Пеллегрини (Ладзари, 69), Дзакканьи (Педро, 59), Весино, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 59), Башич, Фелипе Андерсон (Ромеро, 78), Канчельери.

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