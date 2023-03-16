"Барселона" представила оригинальную форму на матч с "Реалом" (фото)

“Барселона” показала форму на предстоящий матч против “Реала”, который пройдет в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Каталонский клуб будет играть в футболках с логотипом испанской певицы Розалии.

Форма была представлена в рамках соглашения с музыкальным сервисом Spotify, который является генеральным спонсором “Барселоны”.

Надпись с обложки альбома Motomami 2022 года будет нанесена на футболки игроков.