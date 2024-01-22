Это уже кризис. Еще одна звезда хочет покинуть Саудовскую Аравию
После летнего трансферного бума чемпионат Саудовской Аравии переживает сложные времена, поскольку еще один звездный европейский футболист задумался об уходе.
Как сообщает Calciomercato, полузащитник Аль-Хиляла Сергей Милинкович-Савич скучает по Италии и хочет вернуться в Европу. В то же время La Lazio Siamo Noi сообщает, что 28-летний серб встретился с главным тренером Лацио Маурицио Сарри и президентом Клаудио Лотито после матча Суперкубка Италии против Интера (0:3). Он сказал им, что скучает по клубу, и хотел бы вернуться в Лацио.
Ранее чемпионат Саудовской Аравии официально покинул Джордан Хендерсон, который перешел из Аль-Иттифака в Аякс. Также лигу хочет покинуть звездный форвард Аль-Иттихада Карим Бензема.
В 22 матчах за Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич забил 9 голов и отдал 5 ассистов.