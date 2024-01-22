Бензема планирует провести переговоры с руководством Аль-Иттихада

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема все же планирует покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время французский форвард проведет сложные переговоры с руководством Аль-Иттихада.

Ситуация между футболистом и клубом остается очень напряженной. Ранее футболист досрочно покинул клуб, не дожидаясь начала зимнего перерыва, а также не прибыл вовремя на старт сборов в ОАЭ. 10 дней он совсем не выходил на связь с Аль-Иттихадом.

Бензема хочет вернуться в Европу, но для этого ему придется пойти на существенной сокращение зарплаты. Ранее от его подписания отказался Манчестер Юнайтед, а среди претендентов на его трансфер также называли Челси и Арсенал. Не исключалось и его возвращение в родной Лион.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отличился 12 голами и 5 ассистами в 20 матчах во всех турнирах.