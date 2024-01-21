Бензема 10 дней не выходил на связь с клубом

Футбольный клуб Аль-Иттихад не смог связаться с нападающим Каримом Бензема в течении 10 дней, чтобы выяснить причины его задержки на начало тренировочного сбора, сообщает L'Equipe, ссылаясь на AFP.

Тренировки команды возобновились 2 января, в то время как 36-летний нападающий присоединился к команде на 17 дней позже, вызвав недовольство руководства клуба и главного тренера Марсело Гальярдо.

По состоянию на данный момент, планируется провести встречу между игроком и руководством клуба для обсуждения ситуации, а также рассмотрения будущего форварда. Несмотря на слухи о возможном уходе Бензема в европейские клубы, он остается капитаном Аль-Иттихад, и на данный момент вариант его ухода не рассматривается.

Ранее сообщалось, что из-за задержки Бензема на тренировочном сборе Аль-Иттихад временно отстранил его от командных занятий. По информации окружения футболиста, причиной опоздания стал циклон, что помешало ему вылететь в ОАЭ вовремя.

В текущем сезоне Бензема провел 20 матчей за клуб в различных турнирах, забив 12 голов и сделав 5 ассистов.