Манчестер Юнайтед отказался от подписания обладателя Золотого мяча

Впервые после отхода Криштану Роналду осенью 2022 года Манчестер Юнайтед мог заиметь обладателя Золотого мяча в своем составе, но не все сложилось так гладко.

По сообщению портала Goal, манкунианцы всерьез рассматривали кандидатуру экс-форварда мадридского Реала, а ныне – игрока саудовского Аль-Иттихада Карима Бенземы, так как они хотят решить свои проблемы с забитыми мячами.

Однако клуб решил, что не будет приглашать обладателя Золотого мяча 2022 года в этом месяце из-за его возраста и требований по зарплате.

Француз покинул Реал летом 2023 года и перешел в Аль-Иттихад, подписав трёхгодичный контракт.

В саудовском клубе за 20 матчей в нынешнем сезоне он забил 12 голов и отдал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов обменяться игроками с Кристал Пэласом, заполучив вингера «орлов» Майкла Олисе.