Еще один клуб заинтересовался де Йонгом. Нидерландец может перейти в Пари Сен-Жермен

Пари Сен-Жермен после ухода Килиана Мбаппе готовится произвести революцию в своем спортивном проекте, и одним из его приоритетов является перестройка всей полузащиты.

Согласно данным испанского изданияSport, чемпионы Франции заинтересовались в подписании одного из ключевых игроков Барселоны - Френки де Йонга. Альтернативой ему считается Йозуа Кимих из Баварии.

Ранее де Йонгом уже интересовались другие клубы, в том числе Манчестер Юнайтед и Челси, но именно ПСЖ является одним из фаворитов в гонке за полузащитника.

Барселона уже пыталась продать нидерландца полтора года назад в Манчестер Юнайтед, но тогда сам полузащитник отказался от этого, согласившись на понижение зарплаты. Пока не ясно какие условия сможет предложить Пари Сен-Жермен де Йонгу, но они наверняка будут лучше, нежели имеющиеся в каталонском клубе, что в свою очередь может повлиять на решение футболиста.

Френки де Йонг перешел в Барселону в 2019 году из Аякса за€86 млн и по даннымTransfermarkt на данный момент стоимость контракта игрока составляет€80 млн. За время пребывания полузащитника в составе каталонского клуба он провел 206 матчей, в которых забил шестнадцать голов и отдал девятнадцать результативных передач.