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Известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 10:58
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе Известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе

Вингер ПСЖ Килиан Мбаппе максимально близок к переходу в Реал. Ранее француз заявил о желании покинуть французскую команду, а теперь известно, когда «сливочные» планируют огласить об этом трансфере.

По сообщениюRMCSport, Реал хотел бы объявить об этом переходе не раньше апреля-мая. Это связано с риском сойтись с ПСЖ в Лиге чемпионов и «сливочные» не хотели бы унижать чемпиона Франции в этой истории.

Сообщается, что клуб со столицы Испании хочет, чтобы считалось, что не Реал крадет Мбаппе у ПСЖ, а Мбаппе, который покидает свой клуб после семи лет и который свободен.

Ранее сообщалось, что 25-летний вингер известил ПСЖ о том, что хочет покинуть клуб по окончанию сезона на правах свободного агента.

Среди претендентов на Мбаппе также называли Ливерпуль и Арсенал, но 25-летний нападающий с детства мечтал играть именно за мадридский клуб.

В текущем сезоне Мбаппе забил 31 голов и отдал семь голевых передач в 30-ти матчах, а ПСЖ уверенно лидирует во французской Лиге 1.

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