Дело не в деньгах. Вот почему Мбаппе решил покинуть ПСЖ

Стали известны некоторые детали разговора Килиана Мбаппе с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, в ходе которого французский нападающий сообщил, что покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

Как сообщает Relevo, на Мбаппе никак не подействовали финансовые аргументы, которые приводил катарский владелец клуба. Мбаппе дал понять, что его решение мотивированно не деньгами, а желанием испытать свои силы в более сильной лиге и команде.

В то же время, испанское издание Marca пишет, что новым клубом Мбаппе точно станет Реал. Он принял условия Флорентино Переса, которые хуже, чем те, которые он ему предлагал летом 2022 года.

Среди претендентов на Мбаппе также называли Ливерпуль и Арсенал, но 25-летний нападающий с детства мечтал играть именно за мадридский клуб.

В текущем сезоне Мбаппе забил 31 голов и отдал семь голевых передач в 30-ти матчах, а ПСЖ уверенно лидирует во французской Лиге 1.