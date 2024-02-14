Клуб АПЛ предложил Барселоне 60 миллионов евро за де Йонга

Тоттенхэм нацелился на трансфер центрального полузащитника Барселоны Френки де Йонга, сообщает Жерар Ромеро.

По информации инсайдера, “шпоры” уже отправили Барселоне предолжение размером в 60 миллионов евро. Самому футболисту предлагают такую же зарплату, как и в Барселоне, в возможностью увеличения, в случае определенных достижений.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отпустить де Йонга, в отличие от 2022 года, когда каталонцы отказались продавать де Йонга в Манчестер Юнайтед.

Позднее также стало известно, что чемпионы Испании предложили де Йонгу новый контракт с уменьшением зарплаты.

Де Йонг перешел в Барселону летом 2019 года из Аякса за 86 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 23 матчах во всех турнирах.