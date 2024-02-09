Барселона готова расстаться со своим звездным полузащитником

Барселона недовольна игрой Френки де Йонга в последнее время и уже не будет сильно противиться его уходу в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Летом Барселона планирует оптимизироваться свой состав, и для этого ей нужно будет продать 1 или 2 футболистов на солидную сумму. Ранее уже было известно, что клуб будет готов отпустить Жюля Кунде, и Френки де Йонг тоже есть в списке возможных продаж.

Еще летом 2022 года у Барселоны было выгодное предложение по де Йонгу от Манчестер Юнайтед, но тогда нидерландец категорически отказался уходить из клуба. По информации источника, ситуация изменилась, и сам футболист также уже рассматривает возможность трансфера.

Де Йонг перешел в Барселону летом 2019 года из Аякса за 86 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 22 матчах во всех турнирах.