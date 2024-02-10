В Барселоне ждут ответа от звездного хавбека на предложение о продлении контракта
Новости футбола Сегодня, 10:31
В Барселоне ждут ответа от звездного хавбека на предложение о продлении контракта
Барса сделала предложение полузащитнику Френки Де Йонгу о продлении контракта еще три месяца назад. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Барселона через спортивного директора Деку сделала предложение хавбеку продлить контракт еще как минимум на три года. По состоянию на сегодняшний день в клубе все еще ждут ответа от звездного футболиста.
Ранее сообщалось, что Барса готова расстаться с игроком летом и не будет противиться его уходу в другой клуб.
Де Йонг перешел в Барселону летом 2019 года из Аякса за 86 миллионов евро. Нынешнее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2026 года.
В текущем сезоне на счету голландского полузащитника 1 гол в 22 матчах блаугранас во всех турнирах.
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