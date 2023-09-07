Двукратный победитель Лиги чемпионов поехал играть в Бразилию

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Хесе Родригес поехал играть в чемпионат Бразилии.

Как пишет источник, звездный испанский футболист подписал предварительный контракт с местной командой "Коритиба".

В то же время факт подписания соглашения подтвердила и пресс-служба клуба. Там рады приветствовать такого именитого игрока в свое составе.

После ухода из "Реала" в 2016 году Хесе так и не смог себя проявить в европейском футболе. Сперва он играл за "Пари Сен-Жермен", за который провел всего 18 матчей и забил два гола.

После этого он перебрался в "Лас-Пальмас", а затем также играл за "Сток Сити", "Бетис", "Спортинг", "Анкарагюджю" и “Сампдорию”. Ни на одном из новых мест работы он так и не смог стать лидером команды, скитаясь по новым клубам.

За последние шесть лет Хесе записал себе в актив лишь 26 голов во всех турнирах.

Его последней командой стала “Сампдория”, после ухода из которой он стал свободным агентом. Источник пишет, что не оказалось ни одного европейского клуба, заинтересованного в его услугах.

По предварительным данным, "Коритиба" предложила Хесе контракт до конца 2023 года.